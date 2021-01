Fino al 40% di sconto nelle nuove offerte Big di GameStop!

Continua la nostra proposta relativa i saldi di gennaio 2021, con offerte su videogiochi, accessori gaming e Funko Pop che arrivano ora da GameStop e che la nota catena ha soprannominato “Sconti Big“. Infatti, Gamestop sta offrendo sconti imperdibili su tantissimi prodotti, che dureranno sino al prossimo 18 febbraio, molti dei quali disponibili anche online, ma alcuni saranno sfruttabili solo nei negozi fisici.

Una scelta davvero impareggiabile, a partire da una selezione di diversi titoli acquistabili con il 20% di sconto, tra i quali possiamo trovare videogiochi come Daymare 1998 – Black Edition, survival horror di stampo classico realizzato dallo studio italiano Invader Studios che offre meccaniche survival hardcore con nemici estremamente difficile da uccidere, e Ion Fury, sparatutto in prima persona che si propone come il vero successore di classici del genere come Duke Nukem 3D, Shadow Warrior e Blood.

Continuiamo con sconti consistenti su diversi accessori gaming, dalle cuffie LucidSound – LS10P Wired al kit tastiera e mouse Asus Cerberus. Immancabili, infine, anche le offerte sui Funko Pop, su cui potete risparmiare sino al 30% acquistandone tre e il 2×1 sul merchandise, che comprende anche tantissime T-Shirt ispirate alle saghe più amate di geek e nerd, tra cui la maglietta Hogwarts di Harry Potter o quella di Animali Fantastici 2, senza contare la pochette a tracolla Riae o lo zaino Riae, entrambi a marchio Gamestop.

Insomma, Gamestop ha sta facendo davvero le cose in grande e, dopo segnalarvi le principali macro categorie di offerte, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il vasto catalogo.

Sconti Big da Gamestop