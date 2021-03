Fino al 29% di sconto per i Surface Day di Microsoft!

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato diverse promozioni imperdibili che vi consentiranno di acquistare diversi prodotti della gamma Surface con sconti fino al 29%! Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Lo sconto più consistente riguarda il Surface Laptop 3, che nella sua versione base da 13,5” è equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD ed attualmente potrete portarvelo a casa a soli 999€, rispetto ai 1.499€ usuali di listino, per un risparmio reale di 500€. Lo sconto cresce ulteriormente, arrivando sino a 800€, per il modello con display da 15″ equipaggiato con processore AMD Ryzen 7 3780U, 32GB di RAM e 1TB di SSD.

Il notebook Surface Laptop 3 è in grado di gestire in maniera ottimale carichi di lavoro impegnativi, anche in multitasking tenendo diverse applicazioni aperte contemporaneamente. Grazie all’integrazione di Windows Hello è possibile accedere in maniera immediata e senza password tramite una scansione del vostro volto, mentre la batteria assicura un’elevata autonomia. Infine, la possibilità di sfruttare la ricarica rapida vi consentirà di essere sempre pronti, anche in mobilità.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Microsoft Store, di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle offerte migliori attualmente attive. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Microsoft Store