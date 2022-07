Fino a 500€ di sconto su desktop e notebook Acer su Amazon!

Siete intenzionati all’acquisto di un nuovo computer portatile a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa vari notebook e desktop a marchio Acer a prezzi eccezionali!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa all’Acer Predator Triton 300 SE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto ai 1.499€ usuali di listino, per un risparmio reale di 500€ e uno sconto del 33%.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è un dispositivo sottile ma estremamente potente, equipaggiato con una CPU Intel Core i7-11370H, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di velocissimo SSD e, soprattutto, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE possiede tutto quello che vi serve per giocare ottimamente con i titoli più moderni, nonché sfruttare le ultime tecnologie come Ray Tracing e DLSS, per una qualità grafica fluida e realistica.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è dotato di uno splendido display IPS da 14″ a risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz per lavorare e studiare/lavorare con un comfort visivo assoluto.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE presenta un sistema di dissipazione efficiente grazie al design delle ventole Aeroblade 3D di quinta generazione, in grado di massimizzare la circolazione dell’aria mantenendo basso il rumore generato allo scopo di garantire prestazioni eccellenti in ogni ambiente e circostanza.

