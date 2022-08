Finalmente qualcuno ha costruito il primo WC da gaming (RTX compresa)

Ne abbiamo visto, di stranezze, nel mondo dei videogiochi. Sappiamo, ad esempio, che chi ama costruire la sua build per un PC da gaming non si lascia certo limitare dal case che potrebbe ospitare la componentistica. È per questo che, qualche tempo fa, abbiamo scoperto perfino una scarpa da gaming dotata di una potente GPU.

Certo, il lavoro svolto dallo YouTuber conosciuto come “Basically Homeless” è di tutt’altro livello. Perché limitarsi a costruire un PC da gaming quando puoi cambiare una lettera e costruire… un WC da gaming?

Se non vi sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere, sappiate che siete in ottima compagnia.

Eppure, il creativo videogiocatore si è posto l’obiettivo dichiarato di poter giocare a Counter-Strike: Global Offensive a 240 Hz mentre andava in bagno, ed ecco che così è nata l’idea di installare nella cassetta di scarico dove di solito si trova l’acqua un vero e proprio PC funzionante, accompagnato da un monitor posto davanti alla tazza.

Insomma, se quando andate in bagno portate con voi lo smartphone per giochicchiare a qualcosa, sappiate che ora potreste ufficialmente sfigurare.

Come testimoniato qui, l’autore ha dotato il suo WC di una GeForce RTX 3060 da 12 GB con singola ventola (come questa, insomma) e di un Intel Core 17-12700 da 2,1 GHz.

Il tutto, animato da due banchi che portano a un totale di 64 GB di RAM firmata Trident e applicato su una scheda madre ASUS ROG Strix LGA 1700.

L’assurda impresa è stata (ovviamente) immortalata in un video, dove ci viene mostrato come la cassetta del WC sia stata incisa per permettere di vedere il suo contenuto, con tanto di luci RGB immancabili per qualsiasi appariscente postazione da gaming.

Al di là delle battute facili servite su un piatto d’argento, insomma, c’è dietro del lavoro e anche del genio. Oltre al coraggio di acquistare quelle componenti per buttarle letteralmente nel cesso – ma questo è un altro discorso.

Se siete appassionati di PC gaming e volete approfondire le possibilità per costruire una vostra build (magari in un case normale, ecco) vi raccomandiamo di dare un’occhiata al nostro sito gemello specializzato Tom’s Hardware e alla sua Game Division, che propongono tutto quello che serve sapere ai giocatori armati di PC o aspiranti tali.