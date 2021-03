Finalmente arriva la sedia da gaming con katana inclusa

Lo sappiamo che la stavate aspettando tutti: ci sono tanti accessori che è necessario tenere vicino a sé, nella propria postazione da gaming, ed è ovvio che una katana sia tra quelli obbligatori. Se, insomma, avete sempre sognato di diventare novelli Rikimaru (questa è davvero per anziani, ndr), ora c’è una sedia che fa per voi.

La notizia arriva da Lenovo, che ha deciso di omaggiare in modo a dir poco peculiare l’imminente sbarco in Giappone del videogioco di Demon Slayer: ecco che così la sua nuova sedia da gaming non solo riprende i motivi del gioco, ma propone sul fianco sinistro il fodero di una katana, con tanto dell’elsa dell’arma che spunta, come se potesse servirvi estrarla da un momento all’altro. L’effetto è molto suggestivo per gli amanti del genere, come potete vedere dalle immagini.

Cuscino lombare, cuscino cervicale, seduta comoda e... katana

Come è lecito immaginare, non si tratta di un prodotto destinato al grande pubblico, ma di un’edizione limitata a soli cinque esemplari in tutto il mondo. Casomai ve lo steste chiedendo, la katana non può essere estratta ed è solo decorativa – ci mancherebbe altro, ci sentiamo di aggiungere. Per portarsela a casa i fan possono partecipare a un contest sulla pagina giapponese di Lenovo, che potete trovare a questo indirizzo.

Se questi prodotti davvero peculiari legati al gaming vi incuriosiscono, avete già dato un’occhiata al letto (sì, avete letto bene) per videogiocare?