Final Fantasy XVI, ci siamo quasi: gli sviluppatori hanno buone notizie

Continua a procedere a buon ritmo lo sviluppo di Final Fantasy XVI: Square Enix ha ormai deciso di condividere sempre più informazioni con i propri fan, come ulteriore dimostrazione del buon lavoro svolto in fase di produzione.

Sfortunatamente, al momento manca ancora una data d’uscita definitiva per il successore del quindicesimo capitolo (trovate la Royal Edition in offerta su Amazon), ma stando alle parole del producer e director pare che lo sviluppo stia per giungere davvero alla fine.

Nella scorsa giornata è stato infatti pubblicato il nuovo bellissimo trailer ufficiale, ponendo in particolar modo l’attenzione sulle battaglie contro i boss, ma non era rimasta inosservata la dicitura «Estate 2023», che non ha dunque ancora svelato la data di lancio.

C’è da dire che Naoki Yoshida aveva già avvisato che la data ufficiale non sarebbe stata annunciata con questo trailer, ma che l’annuncio sarebbe arrivato soltanto in seguito, presumibilmente verso novembre o dicembre.

Come riportato da VGC, il director Hiroshi Takai e il producer Naoki Yoshida hanno voluto pubblicare un lungo comunicato dedicato ai fan, subito dopo l’uscita del trailer, in cui viene chiarito anche come ormai manchi davvero poco per portare a termine lo sviluppo:

«Il gioco è vicino alla fine dello sviluppo e il team sta rivolgendo tutta la sua attenzione alla fase di debugging e agli aggiustamenti finali».

Here's the latest from #FF16 producer Naoki Yoshida and director Hiroshi Takai. pic.twitter.com/nGua2jDsyY — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) October 20, 2022

Naoki Yoshida ha inoltre evidenziato che con l’ultimo trailer ufficiale ha voluto far scoprire ai fan maggiori dettagli sul mondo di gioco e sui suoi personaggi, invece di concentrarsi prevalentemente sull’azione, come è stato fatto in occasione dell’ultima presentazione.

Gli sviluppatori hanno poi rassicurato i fan più impazienti che nei prossimi giorni arriveranno nuove informazioni, attraverso interviste rilasciate in tutto il mondo: naturalmente anche noi vi terremo prontamente aggiornati con tutte le novità più interessanti. Insomma, anche se non è stata ancora rilasciata una data d’uscita ufficiale, con lo sviluppo ormai vicino alla fine l’attesa sembra essere ormai quasi terminata.

Adesso non ci resta dunque che attendere fiduciosi tutte le ultime novità, anche dal punto di vista di un gameplay che potrebbe spaccare in due gli appassionati, come ammesso dallo stesso produttore di Final Fantasy XVI.