Final Fantasy XVI, ecco il nuovo trailer (ma c’è una brutta notizia)

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI continua, sebbene Square Enix abbia ora rilasciato il trailer del sedicesimo capitolo principale.

Senza nulla togliere al sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade in sconto su Amazon), il produttore Naoki Yoshida si sta preparando al nuovo episodio ufficiale del franchise.

Attualmente sappiamo infatti che il titolo uscirà durante l’estate del 2023, in attesa di vedere svelata la data definitiva.

Se nei giorni scorsi Yoshida ha svelato che da questo mese avremmo visto un nuovo trailer di Final Fantasy XVI, è ora arrivato il momento tanto atteso.

Dal video, purtroppo, non è ancora emersa la data di uscita ufficiale se non un generico “Estate 2023”, ragion per cui ci sarà da aspettare ancora un po’ prima di poterla segnare in rosso sul calendario.

Vero anche che il filmato – chiamato “Ambition” – mette in mostra un comparto artistico e tecnico di prim’ordine, com’era del resto lecito aspettarsi, ponendo l’accento sulle boss fight.

Yoshida sperava di poter svelare ai suoi fan la data d’uscita ufficiale già nei mesi scorsi, ma a quanto pare sarà necessario pazientare ancora di più, con un annuncio che arriverà probabilmente a novembre o dicembre.

Il gioco, per chi non lo sapesse, proporrà un gameplay quasi del tutto rinnovato, che ha abbandonato — come molti altri capitoli recenti — il combattimento a turni, questo perché secondo il producer non attrae molto i giocatori più giovani.

Del resto, Yoshida sa benissimo che il titolo potrebbe non piacere a tutti i fan, avendo voluto realizzare un titolo molto più incentrato sull’azione che possa catturare l’interesse anche di chi si avvicina per la prima volta alla saga di Final Fantasy.

In attesa di saperne di più su FFXVI, i fan potranno in ogni caso molto presto ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ossia il prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi solo alcune settimane fa.