Final Fantasy XVI, il lancio si avvicina: ecco quando vedremo il nuovo trailer (e la data ufficiale)

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI potrebbe essere quasi giunta alla fine: Square Enix sembra infatti ormai pronta a svelarci con certezza la data ufficiale per il sedicesimo capitolo principale, ma che richiederà ancora un po’ di pazienza.

Mentre proseguono i lavori per il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade in sconto su Amazon), il produttore Naoki Yoshida ha dato un annuncio importante durante il Tokyo Game Show 2022, in occasione delle conferenze previste dal publisher.

Attualmente sappiamo infatti che il titolo uscirà durante l’estate del 2023, ma gli sviluppatori hanno preferito non esporsi ulteriormente, volendo prima attendere che la produzione fosse praticamente completa prima di svelare la data definitiva.

Nelle scorse ore, Naoki Yoshida ha però svelato che già dal prossimo mese dovremmo essere in grado di scoprire un nuovo trailer di Final Fantasy XVI, confermandoci anche che poco dopo sarà disponibile anche una data di lancio (via ComicBook.com).

Tuttavia, la data non dovrebbe essere inclusa all’interno dello stesso nuovo filmato di presentazione: il producer ha infatti sottolineato che a ottobre 2022 potremo aspettarci certamente il nuovo trailer di gioco.

In seguito arriverà una nuova ondata di informazioni, in base alla quale Yoshida spera di poter svelare ai suoi fan la data d’uscita ufficiale: non è dunque chiaro se le novità saranno svelate già ad ottobre o se sarà necessario pazientare ancora di più, con un annuncio che arriverebbe probabilmente a novembre o dicembre.

Yoshida says he expects the next FFXVI trailer to be released around next month. And around information after that (not next month), he expects to announce when the game will come out. pic.twitter.com/Y2pPcvYm8i — xenosaga (@xenosaga7) September 18, 2022

In ogni caso, i preparativi per il lancio di Final Fantasy XVI sembrano essere ormai quasi del tutto finalizzati: ai fan non resta fare altro che attendere l’annuncio ufficiale e incrociare le dita che non si rivelino necessari eventuali rinvii.

Naturalmente, non appena dovessero arrivare ulteriori novità importanti in merito al sedicesimo capitolo della saga di Square Enix, non mancheremo di tenervi prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Tra le feature che hanno fatto più discutere emerge in particolar modo un gameplay rinnovato, che ha abbandonato — come molti altri capitoli recenti — il combattimento a turni, questo perché secondo il producer non attrae molto i giocatori giovani.

Allo stesso modo, Yoshida è consapevole che il titolo potrebbe non piacere a tutti i fan, volendo realizzare un titolo molto più incentrato sull’azione che possa catturare l’interesse anche di chi non conosce Final Fantasy.

Nel frattempo, gli appassionati potranno ingannare l’attesa con Crisis Core Reunion, il prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi.