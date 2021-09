Addio Mick McGinty: muore leggendario artista dei videogiochi anni ’90

Mick McGinty, il leggendario artista che si è occupato della realizzazione degli artwork legati ad alcune delle più famose produzioni videoludiche degli anni ’90, si è spento in casa sua il 18 settembre.

Forse il nome potrebbe non essere familiare, ma McGinty si occupò di alcune delle più famose cover dei videogiochi che oggi sono entrate nell’immaginario collettivo, come la leggendaria cover del secondo capitolo di Street Fighter.

La sua celebre illustrazione venne anche utilizzata per raffigurare la cartuccia di Street Fighter II in edizione limitata, realizzata per celebrare il trentesimo anniversario della serie picchiaduro.

Nonostante si tratti di un picchiaduro conosciuto da diversi anni, recentemente è stato comunque vittima di censura, provocando la modifica di uno scenario.

A dare notizia della sua morte è stato il figlio, Jobey McGinty, tramite un post in cui rassicura tutti che il padre si è spento serenamente e «in pace», come riportato da Kotaku.

I suoi lavori sono particolarmente conosciuti dai giocatori cresciuti negli anni ’90, dato che Mick McGinty si occupò della realizzazione di box-art di serie come Street Fighter, Streets of Rage, Shining Force e tanti altri franchise appartenenti all’era SNES e Mega Drive.

Lo stile realistico di McGinty ha contribuito a rendere iconici i titoli con cui ha collaborato, rendendo quasi impossibile non ricordare, oltre al gameplay vero e proprio, anche quelle cover accattivanti: di seguito potrete vedere soltanto alcuni dei suoi lavori legati ai videogiochi.

La carriera di Mick McGinty si è però estesa oltre al medium videoludico: l’artista ha avuto anche la possibilità di collaborare a campagne pubblicitarie e anche ad alcuni film degli anni ’80, come Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Prima della sua morte, McGinty si è dedicato principalmente alla realizzazione di altre opere d’arte, principalmente sotto forma di pitture ad olio, che potete ammirare nel dettaglio sulla sua pagina ufficiale.

La redazione di SpazioGames si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa di Mick McGinty.

Appena pochi giorni fa ci aveva purtroppo lasciato anche Sir Clive Sinclair, uno dei padri fondatori dei videogiochi moderni che rese popolare l’home computer.

Oggi la saga di Capcom, grazie soprattutto a Street Fighter II, è una delle più conosciute e apprezzate dai giocatori di tutto il mondo, al punto da aver anche ottenuto diverse collaborazioni con il popolare Fortnite.

McGinty collaborò anche alle cover di molte serie prodotte da SEGA, come Streets of Rage: un video ha mostrato il prototipo del primo capitolo e di altri storici giochi Mega Drive.