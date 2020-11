Final Fantasy VIII Remastered: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Siete dei veri appassionati della saga di Final Fantasy e siete rimasti delusi dall’assenza di un’edizione fisica di Final Fantasy VIII Remastered? Fortunatamente Square Enix ci ha ripensato e presto lancerà Final Fantasy VIII Remastered per PS4 e Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack per Nintendo Switch, entrambi saranno distribuiti ad un prezzo davvero appetibile.

Final Fantasy VIII Remastered porta la classica storia del gioco sulle piattaforme moderne con un mondo vivo come mai prima d’ora grazie alla grafica rinnovata. Questa versione su PS4 include nuovi miglioramenti grafici e tantissime nuove opzioni per personalizzare la vostra esperienza di gioco Ad esempio, con Battle Assist viene offerta la possibilità di avere HP e atb sempre al massimo e le limit break sono attivabili in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile scegliere di non avere alcuno scontro casuale, così da dedicarsi maggiormente alla storia ed all’esplorazione degli ambienti, mentre la modalità Turbo (X3) permette di riprodurre tutte le scene al triplo della velocità.

Ricordiamo nel gioco Squall ed altri membri del Seed, un’unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Con Final Fantasy VII tornerete a divertirvi con un’avventura epica che va al di là di ogni immaginazione e culmina con una battaglia che deciderà il destino del pianeta. Così come FF VIII, anche in questo caso saranno presenti alcune novità: velocità X3, possibilità di disattivare gli incontri casuali e modalità di battaglia migliorata.

Non lasciatevi sfuggire queste due perle del passato riproposte sulle console dell’attuale generazione migliorate nella grafica e con alcune nuove opzioni che potranno sicuramente tornare utili a chi desidera rigiocarli nel modo più veloce possibile. Entrambi i prodotti saranno disponibili dal prossimo 4 dicembre.

» Clicca qui per prenotare Final Fantasy VIII Remastered per PS4 «

» Clicca qui per prenotare Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack per Switch «