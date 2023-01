Final Fantasy VII, wrestler diventa Sephiroth e sale sul ring da vero villain

Sephiroth è un personaggio a dir poco immortale e a quanto pare anche Kenny Omega è un grande fan di Final Fantasy VII.

Anche grazie al ritorno in pompa magna del franchise con il discusso Remake, che potete recuperare anche su Amazon, eroi ma soprattutto antagonisti dell’amato JRPG sono tornati in auge.

La saga sta tornando in generale con una operazione di rifacimento imponente, tra preoccupazioni ed opportunità, che nei prossimi anni vedremo dipanarsi per intero.

E nonostante le grandi manovre già annunciate sembra che Square Enix abbia un altro asso nella manica, che presto vedremo.

Intanto i fan se la godono in un modo o in un altro, come Kenny Omega che ha voluto celebrare l’iconico villain nel migliore dei modi. Almeno i suoi.

Come riporta IGN US, il wrestler si è presentato ad un recente show impersonando proprio Sephiroth, ovviamente con “One Winged Angel” in sottofondo.

L’ex campione del mondo AEW canadese ha partecipato per affrontare l’inglese Will Ospreay per il campionato IWGP dei pesi massimi degli Stati Uniti.

Al Japan Wrestle Kingdom di quest’anno, Kenny Omega è salito sul ring con il cappottone tipico del personaggio, camminando tronfio al ritmo dell’iconia marcia.

Non è un caso perché il nome d’arte di Tyson Smith è ispirato proprio alla “Omega Weapon” di Final Fantasy, e per una parte importante della sua carriera la sua mossa finale si chiamava… One Winged Angel.

Quindi si potrebbe dire che questo travestimento non sia esattamente un caso, considerato l’amore del wrestler per il mondo dei videogiochi e i suoi personaggi.

Proprio come quel Sephiroth che qualcuno ha voluto ricreare, in un certo senso, provando a maneggiare una spada identica a quella del personaggio.

Tra l’altro sapete perché l’antagonista di Cloud e dei suoi amici appare molto prima in Final Fantasy VII Remake rispetto all’originale?