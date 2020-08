Final Fantasy VII Remake al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Aggiornamento 19 agosto: la versione proposta su Amazon è quella del Regno Unito, ma interamente in italiano!

Siete fan di vecchia data ma il backlog non vi ha permesso di tornare a Midgar? Siete neofiti spaventati dal fatto che si tratti di un rifacimento ma affascinati dalla bellezza del gioco? Oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro e può convincervi a compiere il grande salto: Final Fantasy VII Remake è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon!

L’action RPG di Square Enix è ora disponibile al prezzo scontato di 48,85 € su Amazon, il più basso da quand’è uscito soltanto una manciata di mesi fa. Considerando che ha avuto pochissimi e lievissimi cali di prezzo dal day one, il nostro consiglio è di farlo subito vostro se siete interessati al ritorno dello storico capitolo della saga.

Final Fantasy VII Remake è disponibile nell’edizione inglese, ma con menu e sottotitoli in Italiano e doppiaggio in Inglese, ovvero come la versione per il mercato nostrano.

Final Fantasy VII Remake racconta la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi commilitoni del gruppo anti-Shinra Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della corporazione. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

Diversamente dal gioco originale, il remake è equipaggiato con un sistema di combattimenti in tempo reale, abbandonando le meccaniche a turni tanto care agli appassionati dello storico capitolo per PlayStation. Se ciò vi ha fermati finora dall’avvicinarvi al franchise, sappiate che adesso i combattimenti sono molto più simili a Kingdom Hearts, e potrebbero incontrare perciò i vostri gusti.

Final Fantasy VII Remake è ora disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon: soli 48,85 € contro i 66,84 € richiesti regolarmente per l’acquisto dell’edizione Regno Unito. Ricordiamo nuovamente che in questa variante, il gioco è munito di sottotitoli e menu in italiano, per cui potete acquistarlo senza timore di perdervi qualche passaggio della trama o di non capire i nuovi combattimenti: approfittatene finché l’offerta sarà valida!