Final Fantasy VII Remake Parte 2 potrebbe resuscitare un personaggio (ma non è quello che pensate voi)

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler della trama di Final Fantasy VII Remake, proseguite a vostro rischio e pericolo.

Domenica scorsa, Sony ha tenuto un evento chiamato PlayStation Play! Play! Play!, con interviste esclusive e filmati per quanto riguarda Resident Evil Village e Final Fantasy VII: Remake: Intergrade, l’aggiornamento per PlayStation 5 del gioco uscito lo scorso anno.

Durante un’intervista con il produttore Yoshinori Kitase, sembra che abbia involontariamente (oppure no) rivelato che un personaggio del remake delle avventure di Cloud e soci potrebbe essere sopravvissuto agli eventi del primo gioco.

Poco sotto, il video che confermerebbe la notizia (via ResetEra):

When asked the question "is Jessie alive?" during the FF7R Intergrade Playstation PLAY! PLAY! PLAY! stream, Kitase gets nervous, laughs, and says "I can't answer that."

Here's the clip + subs by me. I feel like his reaction speaks volumes lol 🧐#FF7RIntergrade #FF7RPPP pic.twitter.com/hDP3iIencE

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 21, 2021