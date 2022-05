Final Fantasy VII Remake Parte 2 in arrivo? Square Enix registra un nuovo marchio

Continuano ancora oggi le celebrazioni per i 25 anni di Final Fantasy VII: Square Enix ha già comunicato che presto i fan riceveranno nuove importanti novità, che potrebbero coinvolgere anche il futuro di Remake e il reveal dell’attesissima Parte 2.

Potrebbero però esserci ulteriori sorprese interessanti: il publisher giapponese ha infatti registrato un nuovo marchio relativo a Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’edizione definitiva già disponibile su PC e PS5 (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

Il tempismo del nuovo trademark registrato non sembra essere casuale, dato che Tetsuya Nomura aveva svelato che proprio a giugno sarebbero arrivate novità su Final Fantasy VII.

Pur non avendo dichiarato esplicitamente che si tratterà di Remake Parte 2, il publisher aveva già fatto sapere di voler comunicare novità al riguardo proprio durante il 2022: potrebbe dunque essere arrivato il momento di vederlo da vicino.

La scelta di registrare proprio un marchio relativo a Intergrade (via Gematsu) appare comunque certamente curiosa: nell’evento in programma per il prossimo mese potrebbero arrivare anche informazioni aggiuntive relative all’edizione definitiva, come per esempio una nuova release su altre piattaforme.

Il marchio è stato rinnovato ufficialmente pochi giorni fa, il 12 maggio 2022: sono inoltre spuntati trademark relativi a «Labyrinth Striker» e «Final Bar Line», ma sfortunatamente non è chiaro di cosa trattino e se siano o meno collegati ai nuovi annunci in arrivo.

In ogni caso, sembra ormai evidente che il publisher giapponese abbia deciso di prepararsi adeguatamente a grandi novità per l’universo di Cloud e compagni, anche se non possiamo sapere con certezza se Final Fantasy VII Remake Parte 2 sarà effettivamente presente all’evento.

Al momento i fan non possono fare altro che incrociare le dita e augurarsi di vedere effettivamente in azione l’atteso seguito del remake di Square Enix: vi terremo prontamente aggiornati con tutte le novità sulle nostre pagine.

In attesa che arrivi l’annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, un fan ha già deciso di creare la box art del gioco con tanto di titolo non ufficiale.