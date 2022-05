Final Fantasy VII Remake Part 2, ci siamo: ecco quando ne sapremo di più

Final Fantasy VII Remake Part 2 è sicuramente tra i titoli più attesi dei prossimi mesi: ora, sembra proprio che a giugno potremo forse scoprire le prime informazioni reali sul gioco.

La nuova storia iniziata col primo capitolo (che trovate anche su Amazon a un prezzo davvero notevole) avrà infatti un sequel che porterà avanti la storia di Cloud, Barret e compagni.

E se a quanto pare è ormai cosa nota che Final Fantasy VII Remake Part 2 verrà mostrato già quest’anno, forse finalmente ci siamo.

Del resto, solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato che quest’anno ricorre il 35imo anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e sembra che Square Enix voglia renderlo una festa indimenticabile.

Come riportato anche da Wccftech, nuove informazioni relative a Final Fantasy VII saranno condivise il mese prossimo per celebrare il 25imo anniversario del gioco.

Parlando durante il live stream di Final Fantasy VII: The First Soldier come condiviso su Twitter da @xenosaga7, Tetsuya Nomura ha confermato che ulteriori informazioni arriveranno a giugno.

Poiché sia Ever Crisis che la seconda parte del remake sono in fase di sviluppo, è probabile che il mese prossimo scopriremo qualcosa di più su entrambi i giochi.

Nomura: Next month they are planning to reveal information for Final Fantasy VII 25th anniversary — xenosaga (@xenosaga7) May 18, 2022

A gennaio, Nomura e Yoshinori Kitase avevano suggerito che la seconda parte di Final Fantasy VII Remake sarebbe stata annunciata ufficialmente quest’anno: sembra che sia quindi finalmente arrivato il momento per il team di sviluppo di mostrare ciò su cui ha lavorato in questi mesi.

Inoltre, sappiamo essere in lavorazione anche altri progetti relativi al settimo capitolo principale della serie Final Fantasy, per cui è possibile che il mese prossimo possano esserci altre sorprese di un certo livello.

Restando in tema di novità, pochi giorni fa il director Naoki Yoshida ha lasciato intendere che anche Final Fantasy XVI si mostrerà davvero molto presto.

Ma non solo: per ingannare il tempo che ci separa dalla release di FFVII Remake Part 2, un fan ha dato vita a una box art del gioco, con tanto di titolo non ufficiale.