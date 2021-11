Final Fantasy VII Remake, ecco due location tagliate dal gioco

Final Fantasy VII Remake ha riportato in auge la settima fantasia finale di Square Enix, per un prodotto che ha sicuramente fatto molto discutere, anche e soprattutto per i motivi giusti.

Considerando anche l’uscita più recente di Final Fantasy VII Remake Intergrade, i fan continuano a essere sempre coinvolti dalle avventure di Cloud e compagni.

Del resto, parliamo di un capitolo che ha da poco dato alla luce anche uno spin-off mobile che ha già conquistato un gran numero di utenti (e che noi abbiamo recensito su queste stesse pagine).

Ora, come riportato da The Gamer, sono apparsi online nuovi concept art che mostrano alcuni luoghi che non sono mai stati inseriti nel gioco.

Square ha infatti rilasciato due immagini che mostrano le particolari stanze di Biggs e Wedge da Final Fantasy VII Remake.

Nel tweet che trovate poco sotto possiamo infatti leggere che «né la stanza di Biggs né quella di Wedge appaiono in Final Fantasy VII Remake, ma possiamo mostrarvi come sono fatte», allegando i disegni dei due alloggiamenti.

Neither Biggs nor Wedge's rooms appear in @FinalFantasy VII Remake, but we can show you what they look like here…

Can you guess which room belongs to Wedge? pic.twitter.com/oVFR5ZP1Rz

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) November 28, 2021