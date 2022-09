Final Fantasy VII Rebirth e FF XVI stanno per mostrarsi: Square Enix è pronta al grande evento

A differenza di quanto inizialmente segnalato da alcune anticipazioni, Square Enix pare non avere alcuna intenzione di rinunciare al reveal dei suoi giochi migliori: il publisher ha infatti pubblicato ufficialmente la line-up del TGS 2022, che includerà anche Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (potete trovare Intergrade in sconto su Amazon) e il sedicesimo capitolo principale della saga saranno dunque tra i grandi protagonisti e vedranno un’apparizione al Mega Theater dell’evento.

La line-up completa è stata infatti svelata sul sito ufficiale, che tramite un’apposita legenda ci svela anche in che formato compariranno i tantissimi giochi che saranno mostrati.

Per quanto riguarda gli attesissimi nuovi capitoli di Final Fantasy, viene segnalato che saranno mostrati semplicemente dei trailer, tuttavia non è chiaro se si tratterà di nuovi filmati o se saranno semplicemente riproposti i precedenti catturati video.

In ogni caso, Square Enix ha voluto mostrare i muscoli con una line-up di assoluto livello: di seguito vi proporremo tutti i giochi che saranno mostrati dal 15 al 18 settembre alla Tokyo Game Show 2022, includendo anche se saranno svelati con trailer in presenza, in streaming o con una eventuale demo giocabile (via Gematsu):

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Giocabile, Trailer

– Giocabile, Trailer The DioField Chronicle – Trailer, Stream

– Trailer, Stream Dragon Quest X Offline – Trailer

– Trailer Dragon Quest X Online – Trailer

– Trailer Dragon Quest Treasures – Trailer, Stream

– Trailer, Stream Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds – Stream

– Stream Dragon Quest The Adventure of Dai: Xross Blade (Arcade) – Stream

– Stream Final Fantasy VII: Ever Crisis – Trailer

– Trailer Final Fantasy VII Rebirth – Trailer

– Trailer Final Fantasy XIV – Stream

– Stream Final Fantasy XVI – Stream

– Stream Final Fantasy: Brave Exvius – Stream

– Stream Forspoken – Giocabile, Trailer

– Giocabile, Trailer Harvestella – Trailer, Stream

– Trailer, Stream Imperial SaGa Eclipse – Stream

– Stream Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai – Stream

– Stream NieR: Automata End of YoRHa Edition – Trailer, Stream

– Trailer, Stream PowerWash Simulator – Trailer, Stream

– Trailer, Stream Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – Giocabile, Trailer, Stream

– Giocabile, Trailer, Stream Romancing Saga Re;univerSe – Stream

– Stream Star Ocean: The Divine Force – Giocabile, Trailer, Stream

– Giocabile, Trailer, Stream Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trailer

– Trailer Tactics Ogre: Reborn – Trailer, Stream

– Trailer, Stream Valkyrie Elysium – Giocabile, Trailer, Stream

– Giocabile, Trailer, Stream War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius – Stream

I fan che parteciperanno in presenza avranno dunque la possibilità di poter provare con mano Crisis Core Reunion, Forspoken, Star Ocean The Divine Force, Romancing SaGa Minstrel Song Remastered e Valkyrie Elysium: un’opportunità davvero interessante per scoprire da vicino alcuni dei titoli più attesi.

L’augurio degli appassionati è di poter avere la possibilità di scoprire nuove presentazioni video e non un semplice riepilogo di informazioni già viste, soprattutto per quanto riguarda i nuovissimi Final Fantasy: naturalmente vi terremo prontamente aggiornati non appena ci saranno ulteriori novità.

Ricordiamo che già nelle scorse giornata era trapelata l’esistenza di una versione demo di Valkyrie Elysium, che la nuova line-up avrebbe ufficialmente confermato: adesso resta soltanto da scoprire se e quando sarà rilasciata a livello globale.

Vedremo se la manifestazione sarà in grado di entusiasmare gli appassionati di Final Fantasy e accogliere nuovi fan: il producer di FF XVI ha infatti ammesso che la serie è in difficoltà e che il suo nuovo capitolo potrebbe non piacere a tutti.