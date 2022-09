Final Fantasy VII, qualcuno ha creato il Remake «perfetto» per i nostalgici

Final Fantasy VII non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei capitoli più apprezzati dell’intero franchise prodotto e sviluppato da Square Enix, tanto che da pochi anni ha anche ricevuto un ottimo remake.

Prendendo in considerazione anche il recente Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon), l’avventura di Cloud e soci è ancora oggi molto seguita.

Ora, mentre i fan si sono adoperati a creare mod più che sorprendenti per il remake ufficiale, un altro appassionato ha pensato di andare oltre, per un vero e proprio tuffo nella nostalgia.

Come riportato da Game Rant, qualcuno ha ben pensato di innestare i modelli poligonali originali del gioco del ’97 nel più moderno remake.

Una nuova mod per la versione PC di Final Fantasy VII Remake permette ai giocatyori di vestire i panni dei personaggi visti nella versione originale del gioco.

Sebbene la gente abbia chiesto a gran voce per oltre 20 anni un remake dell’iconico RPG del 1997, ora che l’ha ottenuta è giunto il momento di invertire la rotta.

L’originale Final Fantasy VII è ancora un gioco incredibile, anche con i suoi personaggi a blocchi: gli enormi avambracci rettangolari di Barret, i capelli appuntiti di Cloud e uno stile davvero “spigoloso” è ciò che una nuova mod ha deciso di replicare nel remake.

La mod Polygonal Players realizzata da ‘FantasyRaiderr’ (la trovate qui) trasforma quindi i personaggi lisci e ad alta definizione di Final Fantasy VII Remake nei pupazzi blocchettosi del titolo del 1997.

Certo, si tratta di un semplice drag and drop per coloro che hanno intenzione di godersi il gioco su PC, visto che i modelli dei personaggi utilizzati nell’add-on provengono dalla versione di FFVII per PC Windows del 1998.

