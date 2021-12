Final Fantasy, tutta la saga, ma dal punto di vista di una IA

La saga di Final Fantasy è una di quelle che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto è celebre la nomea del franchise di Square Enix.

Senza nulla togliere a capitoli più moderni come Final Fantasy VII Remake Intergrade, la serie di JRPG con combattimenti casuali a turni è amata a partire dalla generazione a 8-bit.

Quindi, se proprio il remake della settimana fantasia finale è da poco sbarcato su PC, la serie di Final Fantasy nella sua interessa ha un posto speciale nel cuore di ogni fan, tanto che è ora una IA a mostrarci qualcosa di realmente sorprendente.

Final Fantasy

L’utente Reddit BaileyJams ha infatti pubblicato da poche ore una serie di immagini davvero uniche e a tratti sorprendenti, le quali mostrano alcune “opere d’arte” basate sulla saga di Final Fantasy al gran completo (perlomeno, solo i capitoli numerati ufficiali) ma generate da una vera e propria Intelligenza Artificiale.

«Ho cercato di ottenere un’immagine generata dall’intelligenza artificiale per ogni capitolo di Final Fantasy», ha spiegato l’autore nel post sul forum. «Sono rimasto davvero stupito dal 15, ma ho trovato l’11 piuttosto esilarante», ha concluso.

Poco sotto, trovate quindi la gallery completa: il nome del capitolo correlato all’immagine è scritto in basso a ogni screen:

