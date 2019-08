Final Fantasy Brave Exvius, nuovo evento in collaborazione con Octopath Traveler

Square Enix ha annunciato il primo evento in collaborazione tra il gioco per dispositivi mobile Final Fantasy Brave Exvius e il premiato RPG, Octopath Traveler.

Da oggi fino al 5 settembre, i giocatori potranno passare gli ultimi giorni dell’estate evocando i loro personaggi preferiti del gioco, tra cui Primrose, Olberic, Therion e Tressa, affrontando un raid di durata limitata e guadagnando delle ricompense speciali.

Tra i nuovi contenuti troviamo:

Unità banner di durata limitata: Primrose, Olberic, Therion e Tressa potranno essere evocati tramite un banner di durata limitata.

Boss raid: i giocatori potranno sfidare il boss raid “Gaston and Brigands” per guadagnare monete raid da scambiare per ottenere delle ricompense speciali.

Boss trial: dal 30 agosto i giocatori potranno affrontare il boss trial “Blotted Viper” per ottenere ulteriori ricompense.

Con più di 40 milioni di download in tutto il mondo, Final Fantasy Brave Exvius è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store, Google Play e Amazon Appstore.

Il gioco è una collaborazione tra Square Enix e gumi Inc. (che ha sviluppato il celebre Brave Frontier) ed è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.

Octopath Traveler è ora disponibile per PC (Steam) con voci in inglese e in giapponese e testi in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato.

