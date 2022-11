FIFA 23, le novità dell’update 1.06: ecco cosa cambia

EA Sports ha annunciato che il nuovo aggiornamento di FIFA 23 è alle porte: a breve sarà possibile scaricare sui propri dispositivi l’update 1.06, che promette di bilanciare maggiormente il gameplay, le modalità e altro ancora.

Il simulatore calcistico (lo trovare per PS5 in offerta su Amazon) non ha mai detto no ad aggiornamenti e patch di vario tipo, a cui ora se ne aggiunge una di un certo livello.

Dopo aver già accolto la possibilità di affrontare la Coppa del Mondo, arrivano quindi ora una serie di ulteriori novità per i giocatori di FIFA.

Come riportato da PSU, il nuovo update ha infatti rivelato ufficialmente le sue carte, anche per quanto riguarda la versione console del simulatore calcistico.

EA Sports ha pubblicato in rete le note della patch 1.06 dell’aggiornamento di FIFA 23, che contiene una serie di miglioramenti per Ultimate Team, Gameplay e modalità Carriera, oltre ad altre aree chiave.

Tra queste, l’aggiunta di un contatore di vittorie e sconfitte nell’hub FUT Champions che tiene traccia delle prestazioni per i play-off e le finali in corso.

Ma non solo: sono stati anche aggiornati alcuni elementi dell’interfaccia utente nel FUT Store, oltre ad essere state aggiunte le etichette per i pacchetti di FIFA Point più popolari e più convenienti.

Restando in tema, i giocatori hanno già deciso di divertirsi con la World Cup 2022, facendo anche in modo che FIFA 23 preveda il clamoroso vincitore del prossimo mondiale in quella che sembrerebbe essere una partita poco entusiasmante.

Ma non solo: EA Sports ha in ogni caso già confermato l’arrivo della Women’s Champions League, una novità sicuramente molto importante.

Infine, se volete capire come e in che modo cambierà FUT in questa edizione del simulatore di calcio, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega tutto, dettagliatamente.