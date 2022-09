FIFA 23, la Web App per l’accesso anticipato a FUT 23 è disponibile, ma ci sono problemi

La Web App di FIFA 23 è stata lanciata ufficialmente, ma a quanto pare EA ha iniziato a indagare sulle segnalazioni di un gran numero di giocatori che non riescono a connettersi al nuovo servizio.

Il gioco, che potete prenotare su Amazon al prezzo minimo garantito, si prepara a un bel po’ di novità da proporre ai giocatori nel corso delle prossime settimane.

Sopo il lancio dell’app dedicata i fan hanno notato che alcune delle opzioni più economiche per l’acquisto delle microtransazioni sono state ufficialmente rimosse, ma a quanto pare i problemi non sono finiti.

Come riportato anche da Games Radar, alcune segnalazioni da parte dell’utenza avrebbero fatto correre ai ripari gli sviluppatori.

Come annunciato di recente da EA, la Web App di FIFA 23 offre ai giocatori un accesso anticipato ad alcune parti di FIFA Ultimate Team prima del lancio del gioco completo.

Ad esempio, i giocatori potranno mettere mano agli ambiti pacchetti FUT prima del lancio, vendere oggetti e ottenere anche i premi fedeltà.

Tuttavia, ora sembra che la Web App stia incontrando dei problemi: l’account Twitter di FIFA Direct Communication ha rilasciato una dichiarazione oggi, 22 settembre, poche ore dopo il lancio dell’app di FIFA 23, informando gli utenti che stava esaminando le segnalazioni di alcuni giocatori che non riuscivano ad accedere al servizio.

We're aware of an issue preventing some players connecting to the Web App, and we’re investigating.

Poco dopo, EA ha dichiarato che il problema era stato risolto in tempi brevi, annunciando che tutti i giocatori sarebbero stati in grado di accedere regolarmente alla Web App.

Nonostante ciò, le risposte al tweet qui sotto affermano che molti giocatori non sono ancora in grado di accedere all’app, nonostante le correzioni siano state apparentemente implementate.

The issue is now resolved, and players can now log in to the Web App. https://t.co/pQ0tfYAnJ2

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) September 22, 2022