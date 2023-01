FIFA 23 FUT Points: 15% di sconto su vari tagli!

I nostri lettori saranno entusiasti di sapere che Amazon, il noto portale e-commerce, offre un’offerta straordinaria su vari tagli di carte di punti FUT per FIFA 23. Questa offerta è davvero imperdibile e permette di acquistare queste carte a prezzi molto vantaggiosi. Come ogni giorno, Amazon propone molte promozioni interessanti e noi abbiamo selezionato quelle più convenienti per i nostri lettori, in modo che possano approfittare dei migliori prezzi sul mercato

FIFA 23 è l’ultimo capitolo della famosa serie di giochi di calcio sviluppata da EA Sports in collaborazione con la FIFA. EA Sports ha cercato di rendere FIFA 23 il suo ultimo capolavoro prima di passare alla prossima generazione di giochi con EA Sports FC. FIFA 23 presenta numerose novità in termini di gameplay, tra cui la nuova tecnologia HyperMotion 2, che rende i movimenti delle squadre e le logiche sul campo da gioco più realistici e credibili.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

Grazie a questa imperdibile promozione su Amazon, potete acquistare vari tagli di carte di punti FUT per FIFA 23 con uno sconto del 15% per qualsiasi piattaforma di gioco, dal PC alla PS4/PS5, passando per la Xbox! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere fare scorta di punti FUT a prezzo scontato!

