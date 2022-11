FIFA 23 è pronto a un nuovo grande aggiornamento: ecco cosa cambia

EA Sports ha annunciato che i preparativi per il nuovo grande aggiornamento di FIFA 23 sono quasi ultimati: presto sarà dunque possibile scaricare sui propri dispositivi il Title Update 4, che promette di bilanciare maggiormente il gameplay.

Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, sembra che la nuova patch sarà disponibile soltanto per le versioni next-gen (trovate FIFA 23 per PS5 in offerta su Amazon) e su PC: è possibile che le edizioni old-gen vengano dunque aggiornate soltanto in seguito.

Nessuna ulteriore modalità gratis in vista dunque, dopo aver già accolto la possibilità di affrontare la Coppa del Mondo, ma diverse novità che dovrebbero fare felici i giocatori più competitivi, soprattutto in vista di alcuni nerf attesi a lungo.

Come segnalato da Dexerto, una delle modifiche più importanti che saranno implementate nel Title Update 4 è relativo ai tiri fatti con l’esterno del piede, stile di colpi che hanno dominato le partite durante i primi mesi di vita del simulatore calcistico ma che presto saranno meno efficaci.

La precisione di questi tiri sarà infatti depotenziata del 30%, ma anche i giocatori che possiedono questa caratteristica subiranno un nerf fino al 10%: è dunque evidente che EA Sports vuole mettere fine al dominio di questo stile, spingendo i giocatori a provare anche altre soluzioni.

In compenso, un potenziamento che vale la pena di segnalare riguarda i giocatori che utilizzano il sistema di gioco semi assistito: i passaggi filtranti adesso avranno maggiori possibilità di riuscita e sarà più difficile che vadano a finire direttamente sui piedi di un difensore.

Title Update #4 will soon be available for the PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC versions of FIFA 23.

Full TU notes are on the EASF Tracker. https://t.co/FaPexvMVr2

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) November 14, 2022