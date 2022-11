FIFA 23 a meno di 45 euro da Gamestop! Vero affare!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare FIFA 23, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di comprare FIFA 23 per Xbox One e PS4 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il gioco di calcio è l’ultimo nato dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e, per questo, il publisher vuole renderlo il suo canto del cigno prima di passare ad EA Sports FC dalla prossima stagione: sono presenti tantissime novità in termini di gameplay, con il nuovo HyperMotion 2 che rende più fedeli e credibili i movimenti di squadra e le logiche sul campo da gioco.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

Oggi potete portarvi a casa il videogioco FIFA 23 per Xbox One e PS4 a soli 44,97€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 70,98€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo e recente videogioco a prezzo scontato!

