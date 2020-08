Call Of Duty Black Ops Cold War: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo una lunga attesa, finalmente la scorsa settimana Activision e Treyarch hanno annunciato ufficialmente Call Of Duty Black Ops Cold War, nuovo capitolo della celeberrima serie in uscita il prossimo 13 novembre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, mentre arriverà entro fine anno anche su PS5 e Xbox Series X.

Call Of Duty Black Ops: Cold War includerà cross play e cross progression tra ogni piattaforma su cui il gioco uscirà (current e next-gen), oltre a DLC gratuiti e un Battle Pass system e un sistema di progressione preso di peso da Warzone.

Il gioco ci permetterà di realizzare da zero il protagonista per quanto riguarda la campagna principale per giocatore singolo (la quale porterà a finali multipli diversi tra loro), oltre a presentarci il ritorno di Woods, Hudson e Mason, oltre a un gran numero di personaggi mai visti prima.

Questa è la sinossi ufficiale del titolo:

L’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.

Stando a VentureBeat, le versioni per le nuove console gireranno a risoluzione 4K e supporteranno la frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo un’azione di gioco fluida e veloce.

Come sempre, vi segnaliamo tutte le offerte migliori per prenotare Call Of Duty Black Ops: Cold War al prezzo più basso disponibile attualmente sul mercato, così da essere già pronti per gettarvi nella mischia sin dal Day One spendendo il meno possibile.