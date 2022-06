FIFA 22 svela Ultimate TOTS di FUT: è un Team of the Season con tanto Milan

Ci sono diversi giocatori del Milan di Stefano Pioli, nell’Ultimate Team of the Season appena annunciato da Electronic Arts per il suo FIFA 22. Il gioco di calcio di casa EA, infatti, ha svelato oggi qual è la squadra della stagione, mettendo insieme i giocatori di tutti i campionati per mandare sui campi virtuali una formazione davvero da urlo.

Per l’Italia troviamo Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao dell’AC Milan, ma anche Kalidou Koulibaly dal Napoli. Purtroppo, invece, nessun giocatore italiano, nonostante i diversi esponenti della Serie A.

«Con Cristiano Ronaldo, Mbappé e molti, molti altri, l’Ultimate Team of the Season di FIFA 22 (lo trovate su Amazon a prezzo ridotto, ndr) celebra i migliori tra i migliori, che hanno sempre dato il meglio per le loro squadre durante tutta la stagione» scrive Electronic Arts, raggiungendoci con un comunicato stampa per accompagnare l’annuncio.

Di seguito, quindi, i giocatori che sono parte dell’Ultimate TOTS di FIFA 22.

FIFA 22 – Ultimate TOTS (FUT)

Portiere

Mike Maignan (AC Milan) – 92

Difensori

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 95

(Napoli) – 95 Rúben Dias (Manchester City) – 95

(Manchester City) – 95 Virgil van Dijk (Liverpool) – 96

(Liverpool) – 96 Marquinhos (Paris Saint-Germain) – 95

(Paris Saint-Germain) – 95 Theo Hernández (AC Milan) – 95

(AC Milan) – 95 João Cancelo (Manchester City) – 95

(Manchester City) – 95 Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 92

Centrocampisti

Joshua Kimmich (FC Bayern) – 97

(FC Bayern) – 97 Kevin De Bruyne (Manchester City) – 96

(Manchester City) – 96 Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) – 94

(AS Monaco) – 94 Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – 96

(Borussia Dortmund) – 96 Luka Modrić (Real Madrid) – 97

(Real Madrid) – 97 Lucas Paquetá (Olympique Lyonnais) – 94

(Olympique Lyonnais) – 94 Vinícius Jr. (Real Madrid) – 96

(Real Madrid) – 96 Rafael Leão (Milan) – 97

Attaccanti

Christopher Nkunku (RB Leipzig) – 96

(RB Leipzig) – 96 Karim Benzema (Real Madrid) – 98

(Real Madrid) – 98 Mohamed Salah (Liverpool) – 97

(Liverpool) – 97 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 97

(Paris Saint-Germain) – 97 Robert Lewandowski (FC Bayern) – 97

(FC Bayern) – 97 Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 95

(AS Monaco) – 95 Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 97

Pochi giorni fa avevamo parlato anche della formazione dell’anno dedicata unicamente alla Serie A: anche lì, a dominare erano stati soprattutto i calciatori del Milan e dell’Inter, che si sono giocati lo scudetto fino all’ultima giornata.

Per saperne di più su FIFA 22 non possiamo che raccomandarvi di dare un’occhiata alla video recensione, piuttosto ricca, firmata dal nostro Marino Puntorieri.

Per tutti gli ulteriori dettagli su questo Ultimate TOTS, invece, fate riferimento al sito ufficiale del gioco.