FIFA 22, annunciata la TOTS della Serie A: tanto Milan e tanta Inter

La Serie A si è conclusa di recente e come sappiamo, dopo molti anni, abbiamo assistito a un campionato davvero combattuto fino all’ultima giornata, in cui sia lo Scudetto che le retrocessioni si sono davvero decisi nell’ultima domenica sul campo.

Anche FIFA 22, che è il gioco con licenza ufficiale del nostro campionato, è pronto a celebrare i risultati emessi dal rettangolo di gioco e lancerà il TOTS – la squadra dell’anno – della Serie A all’interno di FUT, la celebre modalità online del gioco calcistico di EA Sports (che potete trovare scontato su Amazon).

Come potete notare, la formazione immaginata da EA ha tanto Milan e anche tanta Inter, le due squadre che fino alla fine si sono contese il tricolore.

Per i rossoneri, infatti, abbiamo il portiere Mike Maignan (92), che è arrivato al Diavolo con il non facile compito di sostituire Gianluigi Donnarumma – decisamente superato. A fargli compagnia sono Sandro Tonali (95), Theo Hernandez (95) e l’inarrestabile Rafael Leao (97).

Per i nerazzurri troviamo invece il roccioso Milan Skriniar (92), Hakan Calhanoglu (93) e l’idolo della tifoseria Marcelo Brozovic (94). Diversi esponenti anche per la Juventus, che nonostante la stagione sotto le aspettative mette in TOTS Juan Cuadrado (93), il neo acquisto Dusan Vlahovic (96) e il partente Paulo Dybala (96).

A completare la formazione troviamo il forte Gleison Bremer del Torino (90), Sergei Milinkovic-Savic (94) e Ciro Immobile (96) della Lazio, Kalidou Koulibaly del Napoli (95) e Domenico Berardi (96) del Sassuolo.

Di seguito la lista riassuntiva:

Maignan (Milan) – GK – 92

(Milan) – GK – 92 Bremer (Torino) – CB – 90

(Torino) – CB – 90 Skriniar (Inter) – CB – 92

(Inter) – CB – 92 Cuadrado (Juventus) – RB – 92

(Juventus) – RB – 92 Calhanoglu (Inter) – CM – 93

(Inter) – CM – 93 Milinkovic-Savic (Lazio) – CM – 94

(Lazio) – CM – 94 Brozovic (Inter) – CDM – 94

(Inter) – CDM – 94 Tonali (Milan) – CDM – 95

(Milan) – CDM – 95 Koulibaly (Napoli) – CB – 95

(Napoli) – CB – 95 Theo Hernandez (Milan) – LB – 95

(Milan) – LB – 95 Vlahovic (Juventus) – ST – 96

(Juventus) – ST – 96 Berardi (Sassuolo) – RW – 96

(Sassuolo) – RW – 96 Dybala (Juventus) – CF – 96

(Juventus) – CF – 96 Immobile (Lazio) – ST – 96

(Lazio) – ST – 96 Rafael Leao (Milan) – LW – 97

Potete vedere tutti gli ulteriori dettagli sulla selezione dei TOTS operata da Electronic Arts per il suo calcistico consultando la pagina ufficiale a questo indirizzo.

Sappiamo che un futuro di fermento attende la serie FIFA: il prossimo gioco sarà l’ultimo dell’idillio tra EA e la FIFA. Dal successivo in poi, vedremo esordire EA Sports FC, il nuovo titolo calcistico di Electronic Arts che cambierà nome ma manterrà le sue licenze su squadre, giocatori e competizioni UEFA.

Il nome di FIFA, invece, è in cerca di nuovi sviluppatori, con l’organo calcistico mondiale che è fiducioso per un futuro videoludico importante anche dopo il divorzio da EA.