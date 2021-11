FIFA 22 ora a un prezzo imperdibile su Amazon!

Se non avete ancora acquistato l’ultima iterazione del celeberrimo titolo calcistico realizzato da EA Sports, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi FIFA 22 per tutte le piattaforme a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

FIFA 22 è poggiato su Hypermotion, che è una tecnologia riservata esclusivamente a PS5, Xbox Series X|S e Stadia che combina due ritrovati di ultimissima generazione: l’Advanced 11v11 match capture e il machine learning. Di norma, per realizzare un videogioco si fa un performance capture in studio con due o tre attori alla volta; adesso, EA ha fatto giocare calciatori in un campo reale 11 contro 11, utilizzando le tute XSense per rilevarne ogni singolo parametro e movimento.

FIFA 22 offre diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale ed è stata potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgervi. Non poteva di certo mancare anche FUT, che ha visto l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli eroi FUT, i quali possono godere di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, con la quale avere un legame club verde con qualsiasi calciatore dello stesso campionato.

