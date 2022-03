FIFA 22, nuovo aggiornamento disponibile da oggi: ecco cosa cambia

Un nuovo importante aggiornamento per FIFA 22 sarà reso disponibile per il download a partire da oggi: con l’ultima versione del gioco, EA Sports intende sistemare ulteriormente non solo alcuni bug importanti, ma anche apportare una modifica significativa.

Il Title Update 8 di FIFA 22 al momento è disponibile soltanto per le versioni PC e Stadia, ma gli sviluppatori hanno già garantito che nei prossimi giorni arriverà anche sulle versioni console della simulazione calcistica.

Proprio come nella precedente patch resa disponibile, anche in questo caso è stata apportata una modifica significativa a una delle skill eseguibili dai giocatori.

Con un comunicato rilasciato sui forum ufficiali di EA Sports, gli sviluppatori hanno infatti svelato che l’abilità Drag to Drag adesso potrà essere interrotta in anticipo, a patto di averla eseguita correttamente con gli input dell’analogico destro.

Se un gol veniva segnato come ultima azione di una partita, a volte FIFA 22 non era in grado di registrarlo correttamente nel risultato finale: si tratta di uno degli errori principali che sarà risolto con il nuovo Title Update.

Tra gli altri bug di gameplay sono stati sistemati anche i portieri, che spesso uscivano dalla propria area senza l’input dei giocatori, i cambi automatici che non si verificano in alcune rare circostanze ed è stata ridotta la durata dei calci d’inizio durante le partite co-op, dato che spesso duravano più del previsto.

Anche la modalità Volta è stata protagonista di alcuni bug fix, sistemando l’errore che a volte rendeva impossibile perfino selezionarla e impedendo che venga utilizzata un pallone rosso su un terreno dello stesso colore, fattore che aveva reso più difficile seguire le azioni di gioco.

In conclusione, EA Sports ha anche risolto un problema visivo per i Pro Club, aggiunto 51 nuovi volti e aggiornato alcuni kit e stadi presenti nel gioco: l’aggiornamento sarà disponibile nelle prossime ore solo su PC e Stadia, mentre gli utenti console dovranno ancora aspettare qualche giorno, anche se gli sviluppatori non hanno ancora fornito una data di lancio più precisa.

Proprio pochi giorni fa è arrivata invece una novità molto importante, in collaborazione con la Lega Serie A: una nuova maglia per dire no al razzismo.

Poche settimane fa Electronic Arts ha invece vinto un’importante causa legale, prendendosi anche una piccola rivincita: le lootbox di Ultimate Team non sono considerate un gioco d’azzardo.