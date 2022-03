FIFA 22 tiene fuori il razzismo: arriva il kit contro le discriminazioni

Lo sport è una grande forza di unione per le persone di tutto il mondo e il calcio è amatissimo in tutti gli angoli del nostro pianeta. Ecco perché è importante che anche quest’anno Electronic Arts e Lega Serie A abbiano deciso di rinnovare per la terza volta la campagna che ricorda l’importanza di lottare contro il razzismo.

A partire da oggi, e in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (l’UNAR), FIFA 22 proporrà così un nuovo kit, denominato Keep Racism Out, che ha lo scopo di diffondere il più possibile questo importante messaggio educativo.

Il kit avrà colori blu scuro e chiaro e presenterà il logo della Lega Serie A. A capeggiarvi sarà anche il logo “Keep Racism Out”, con una striscia arancione a contrasto a caratterizzare la parte anteriore delle maglie da gioco.

No al razzismo

«EA SPORTS è al fianco della Lega Serie A nella sua lotta contro il razzismo non solo nel calcio ma anche nella nostra società in generale. Rendere il kit “Keep Racism Out” disponibile all’interno di FIFA 22 crea un’opportunità per i giocatori di mostrare il loro sostegno a questo messaggio» ha commentato David Jackson, VP Brand per EA Sports FIFA.

Sono arrivate anche le dichiarazioni di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A:

«La lotta contro la discriminazione in ogni sua forma è un tema purtroppo ancora fortemente attuale, ma il successo negli anni della campagna ‘Keep Racism Out’ dimostra che qualcosa sta cambiando. Questa consapevolezza deve essere uno stimolo a fare sempre meglio in questa battaglia così importante per la nostra società. Siamo estremamente orgogliosi che anche in questa stagione EA SPORTS sia al fianco di Lega Serie A e della campagna ‘Keep Racism Out’, convinti che attraverso il videogioco FIFA 22 riusciremo a veicolare questo messaggio di rispetto e inclusione al maggior numero di persone, in particolare tra le generazioni più giovani, che saranno il futuro di un mondo del calcio finalmente libero da ogni discriminazione».

I videogiocatori potranno ottenere la nuova divisa da gioco all’interno della modalità Ultimate Team di FIFA. Potete approfondire tutti gli ulteriori dettagli su questa importante campagna di sensibilizzazione sul sito ufficiale della Lega Serie A.