FIFA 22, l’update con il cross-play è disponibile: ecco tutte le novità

Dopo l’annuncio arrivato nelle scorse ore, EA Sports ha ufficialmente rilasciato il Title Update #10 per FIFA 22, l’attesissimo aggiornamento per la simulazione calcistica che introduce anche il cross-play.

In occasione del lancio dell’ultimo capitolo della serie gratuitamente anche su PlayStation Plus (potete acquistare un anno di abbonamento su Amazon) e Xbox Game Pass, gli sviluppatori hanno infatti deciso di prepararsi anche al lancio di FIFA 23 e dei futuri capitoli della serie, mettendo alla prova una delle feature più richieste dai fan.

Il cross-play è disponibile esclusivamente sulle console next-gen e solo per alcune modalità: EA Sports ha infatti ribadito che si tratta solo di un test e che non vogliono rischiare di implementare glitch in tutte le varianti multiplayer.

Con il nuovo aggiornamento gratuito, i giocatori non dovranno fare altro che attivare l’opzione per il cross-play dall’apposito menù delle impostazioni matchmaking, per poi aggiungere i propri amici per divertirsi in amichevole o, semplicemente, iniziare una online season proprio come sempre.

Anche se questa feature è disponibile soltanto su PS5, Xbox Series X|S e Stadia, il Title Update #10 è stato in realtà rilasciato anche su PC, PS4 e Xbox One, in quanto si tratta di una patch che ha anche sistemato alcuni errori importanti.

Nel changelog ufficiale pubblicato da EA Sports, viene infatti segnalato di aver sistemato un bug nella modalità Volta, in cui le abilità distintive non sempre si attivavano quando richiesto dagli utenti.

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche sistemato ulteriori errori relativi ai capelli di alcuni giocatori e rimuovendo linee di testo placeholder che apparivano incorrettamente in alcuni menù: inoltre, sono stati aggiornati alcuni kit, elementi dell’interfaccia e sono state aggiunte due nuove Star Head.

And it’s live! Cross-play test functionality is now available in #FIFA22 Online Seasons and Online Friendlies. https://t.co/DchcuUwOR7 — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) May 3, 2022

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il cross-play è ufficialmente attivo: da questo momento, tutti gli utenti che lo desidereranno potranno divertirsi insieme a giocatori di altre console, a patto di possedere le versioni next-gen del titolo.

Le sorprese non sono comunque finite: grazie a PlayStation Plus, gli utenti possono infatti scaricare gratis un pacchetto FUT esclusivo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che FIFA 22 non è l’unico gioco disponibile gratuitamente per il mese di maggio: se non l’avete ancora fatto, potete riscattare tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus.