FIFA 22 svela ufficialmente il cross-play, in attesa di FIFA 23: ecco come funziona

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state ufficialmente confermate: EA Sports ha appena annunciato di essere attualmente al lavoro sull’introduzione del cross-play in FIFA 22.

Si tratta di una feature particolarmente richiesta ormai da tantissimo tempo per la serie, ma finalmente sembra essere arrivato il momento di sperimentare la possibilità di giocare con i propri amici su console diverse anche in FIFA 22 (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon).

Il cross-play era già stato anticipato a marzo da diversi insider affidabili, ma in queste ore è arrivato anche il comunicato ufficiale direttamente da parte degli stessi sviluppatori, che annuncia come la feature sarà disponibile solo sulle versioni PS5, Xbox Series X|S e Stadia del gioco.

La scelta di queste edizioni sembrerebbe dunque confermare l’intenzione di testare la funzionalità in previsione di FIFA 23, che potrebbe mantenerla come una delle caratteristiche chiave permanenti fin dal day-one.

Sfortunatamente, EA non ha comunicato la data ufficiale in cui arriverà il cross-play, anticipando semplicemente che sarà disponibile «nel prossimo futuro», pubblicando però una FAQ sul proprio sito ufficiale per spiegare come funzionerà nel dettaglio il nuovo aggiornamento.

Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che la funzionalità sarà disponibile esclusivamente nelle modalità Online Friendlies e Online Seasons, offrendo dunque la possibilità di giocare sia con i propri amici che in modo competitivo anche contro avversari su piattaforme diverse.

We're looking to start a FIFA 22 Cross-play test in the near future.

Learn all about it with our latest Pitch Notes ⬇️https://t.co/W9GEzSBIBS

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) May 2, 2022