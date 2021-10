FIFA 22 in super sconto e giveaway di 100.000 FUT Point su Instant Gaming!

Il noto store online Instant Gaming, che offre un catalogo davvero sconfinato di videogiochi a prezzo scontato, ha deciso di festeggiare il lancio di FIFA 22, ultima iterazione della popolare serie calcistica firmata Electronic Arts, offrendo non solo la possibilità di portarsi a casa il titolo pagando decisamente meno rispetto all’usuale costo di listino, ma anche l’opportunità di vincere ben 100.000 FIFA Point, così da iniziare al meglio la modalità FUT.

Infatti, potete mettere le mani sulla Standard Edition per PC a soli 46,19€, mentre se preferite avere il titolo per Xbox sarà necessario sborsare solo 65,45€ per l’edizione Standard e 79,89€ per quella Ultimate. Nel caso giochiate sulle console Playstation, potete acquistare a prezzo scontato le Gift Card Playstation Store nei tagli da 25, 50 e 75 euro e ottenere la versione digitale direttamente dallo store ufficiale pagando meno rispetto all’usuale prezzo di listino.

Per aumentare le vostre possibilità di vittoria per il giveaway dovrete compiere una serie di azioni già pronte per voi, che comprendono il diventare follower di Instant Gaming Italia su Twitter, visitare la pagina Instagram ufficiale, visitare il canale YouTube, seguire il canale Twitch, scaricare l’apposita estensione per browser o condividere la promozione su Facebook o Twitter.

Da oggi, 1° ottobre 2021, avete circa 4 giorni di tempo per partecipare al giveaway. Come di consueto, vi consigliamo di approfittare il prima possibile di questa interessante promozione e svolgere tutte le operazioni necessarie per avere un maggior numero di chance per vincere.

