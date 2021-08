FIFA 22: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Immancabile come ogni anno, Electronic Arts si prepara alla nuova stagione calcistica con una nuova iterazione della sue popolare serie FIFA, FIFA 22, in arrivo su PC e tutte le principali console sul mercato. Ovviamente, noi di Spaziogames non potevamo di certo esimerci dal ricercare sul web le offerte più convenienti per permettervi di acquistare il titolo ai prezzi migliori presenti sul mercato.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nel nostro provato, «FIFA 22 è poggiato su Hypermotion, che è una tecnologia riservata esclusivamente a PS5, Xbox Series X|S e Stadia che combina due ritrovati di ultimissima generazione: l’Advanced 11v11 match capture e il machine learning. Di norma, per realizzare un videogioco si fa un performance capture in studio con due o tre attori alla volta; adesso, EA ha fatto giocare calciatori in un campo reale 11 contro 11, utilizzando le tute XSense per rilevarne ogni singolo parametro e movimento.»

Fifa 22 offrirà diverse modalità di gioco, a partire dalla Carriera, ora rinnovata, che ci vedrà portare il nostro giocatore «dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale» ed è stata «potenziata con più modi per andare avanti, centrare gli obiettivi e coinvolgerti».

Non poteva di certo mancare anche FUT, che vedrà l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli eroi FUT, i quali potranno godere di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, con la quale avere un legame club verde con qualsiasi calciatore dello stesso campionato.

Fifa 22 sarà lanciato il prossimo 1° ottobre per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

