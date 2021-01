FIFA 21: PlayStation presenta il Team of the Year (scelto da voi)

EA Sports ha finalmente svelato i calciatori di FIFA 21 che rappresentano il TOTY, ovvero il Team of the Year, la squadra dell’anno coi migliori calciatori che si sono saputi distinguere nelle ultime settimane (tra cui troviamo anche vari calciatori che militano nel campionato di Serie A).

La prima votazione è stata resa disponibile lo scorso 7 gennaio, offrendo agli utenti circa due settimane per votare e scegliere la propria TOTY. I giocatori fra cui votare erano ben 70 (e non più 55 come per l’edizione 2020).

FIFA 21_20201204163301

Poco più in basso, il tweet del canale PlayStation che mostra le 11 scelte del TOTY 2021:

https://twitter.com/PlayStationIT/status/1352678860047978496

Con più di 10 milioni di voti inviati da ben 185 nazioni nel mondo, i risultati vedono trionfare una gran bella selezione di campioni di un certo rilievo (tra cu Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Kylian Mbappé). Eccoli, elencati poco più in basso:

Bruno Fernandes – Manchester United

Cristiano Ronaldo – Juventus

Manuel Neur – Bayern Monaco

Sergio Ramos – Real Madrid

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Joshua Kimmich – Bayern Monaco

Alphonso Davies – Bayern Monaco

Virgil Van Dijk – Liverpool

Kevin De Bruyne – Manchester City

Robert Lewandowski – Bayern Monaco

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

FIFA 21 è il simulatore calcistico targato Electronic Arts, disponibile dallo scorso 6 ottobre di quest’anno, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows.

Nella nostra ricca recensione del gioco, pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames ormai diversi mesi fa, vi abbiamo reso noto nel dettaglio che il gioco altri non è che «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»