FIFA 21, scandalo FUT: EA ha venduto carte sul mercato nero?

Uno scandalo ha colpito nella giornata odierna FIFA 21, il titolo calcistico più giocato al mondo: EA è stata infatti accusata di avere un impiegato che ha venduto illegalmente carte di Ultimate Team sul mercato nero.

Non è certo un mistero come Ultimate Team sia una modalità competitiva apprezzata dalla maggior parte degli utenti: in questi giorni Electronic Arts sta anche regalando pacchetti FUT per ringraziare i giocatori della propria fedeltà.

Come riportato da IGN.com, pare che una persona coinvolta nel team di FIFA 21 abbia deciso di andare oltre e di vendere alcune delle carte più rare sottobanco a cifre elevate, in soldi reali ovviamente.

In particolare si tratterebbe di carte Icone e TOTY (Team Of The Year), set particolarmente rari e che possiedono le statistiche migliori del gioco.

Lo scandalo è stato rinominato EA Gate sui social network: non è chiaro quando tutto questo abbia avuto precisamente inizio, ma sappiamo che la compravendita stesse ormai andando avanti da qualche settimana.

Pare che il venditore richiedesse l’username PSN e l’id EA, oltre ovviamente alla cifra concordata. Veniva inoltre evidenziato come per il compratore non vi fosse «alcun rischio» di eventuali ban online da FIFA 21.

Il venditore aveva un vero e proprio tariffario per i bundle di carte offerti, che in un caso è arrivato anche a chiedere 1000€.

EA ha preso l’accusa molto seriamente, sottolineando che è stata avviata un’indagine interna per identificare il colpevole:

«É in corso un’indagine approfondita e, se identificheremo una condotta inappropriata, interverremo rapidamente. Vogliamo essere chiari – questo comportamento è inaccettabile e non giustifichiamo in alcun modo quanto si sostiene sia accaduto in questa occasione».

A questo punto non ci resta che attendere la fine delle indagini da parte di EA, sperando che il presunto colpevole venga identificato e punito al più presto.

