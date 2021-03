FIFA 21, disponibile l’aggiornamento 11.1: ecco cosa cambia

EA Sports ha pubblicato un nuovo Title Update per FIFA 21, che porta il gioco alla versione 11.1, su PC tramite Origin e Steam, nonché su console.

L’update era uscito su PC l’1 marzo ed è da adesso disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, dove include i cambiamenti annunciati in precedenza per l’aggiornamento 11 al peso di 648.7 MB (verificato su PlayStation).

L’aggiornamento, di cui potete consultare l’intero changelog sul forum ufficiale di Electronic Arts, comprende ritocchi sia alla modalità FIFA Ultimate Team, che alla Carriera e a Volta Football.

Su queste modalità sono stati ripuliti alcuni bug segnalati dalla community, tra cui il mancato funzionamento delle qualificazioni per la coppa continentale asiatica.

Inoltre, i giocatori potranno d’ora in avanti attivare su tutte le piattaforme l’impostazione per aggiungere l’Input Overlay sul proprio schermo.

Tale overlay consente di vedere in tempo reale quali pulsanti vengano premuti ed è particolarmente utile online, per verificare se ci siano problemi di lag.

L’Input Overlay ha tre modalità diverse: una in cui è disabilitato, una in cui compare soltanto l’input impresso su un controller sul lato dello schermo e uno che aggiunge due controller, uno con l’input dato al controller e l’altro con quello ricevuto dai server.

FIFA 21, e la serie in generale, vivono un momento particolare negli ultimi giorni, dopo aver spiccato un raro ban a vita contro un giocatore accusato di razzismo.

In aggiunta, EA Sports ha visto querelanti ritirare le accuse lanciate al gioco sul tema del momentum, che è stato dichiarato inesistente dopo approfondite verifiche tecniche.

Al netto di queste problematiche, l’ultimo capitolo della serie calcistica ha comunque registrato vendite record lo scorso anno, segno di una popolarità tutt’altro che in calo.