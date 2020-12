FIFA 21 next-gen, dove gira meglio? Video confronto PS5-Xbox Series X

Una nuova video analisi rivela le prestazioni di FIFA 21 su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S dopo l’uscita dell’aggiornamento next-gen.

L’upgrade ha portato benefici evidenti in termini di resa grafica, ma quale delle tre console ha la meglio?

La clip del canale YouTube ElAnalistaDeBits, che ha preso in analisi tutte le piattaforme, ci aiuta ad avere una risposta in questo senso.

«Le differenze stavolta sono davvero minime», è la premessa del canale YouTube. Sia PS5 che Xbox Series X gestiscono FIFA 21 alla risoluzione 4K e al frame rate di 60fps.

«Ho trovato solo differenze enormemente lievi nella draw distance dell’erba e nell’antialiasing in favore di PS5, ma per tutti gli scopi pratici non ci sono differenze.

Nel caso di Series S, il gioco gira ad una risoluzione massima di 1080p. Sembra anche avere meno densità dei capelli».