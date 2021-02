FIFA 21 ed altri titoli EA per PC in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 12 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi Electronic Arts per PC, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari titoli che oggi potete portarvi a casa a prezzo scontato spiccano decisamente FIFA 21 e The Sims 4. Partiamo da FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021 e disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre, proposto a soli 24,99€, rispetti ai 59,99€ solitamente richiesti di listino. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Continuiamo con The Sims 4, che potete avere sborsando appena 9,99€, rispetto ai 39,99€ di listino. Il gioco, così come i precedessori, ci consente di vivere in una realtà alternativa, lasciando una grande libertà a livello di azioni effettuabili. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, fortunatamente “si tratta di un prodotto leggero, fruibile su di una vasta gamma di configurazioni hardware e capace di girare anche su molti laptop, grazie a una speciale “modalità portatile” che alleggerisce l’ambiente grafico e rende il gioco particolarmente fluido“. Per questo motivo, non dovrete certo preoccuparvi di avere una configurazione di fascia alta per godere al meglio del titolo.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi Electronic Arts per PC tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

