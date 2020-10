FIFA 21 e tanti altri giochi sportivi in sconto fino al 44% su Eneba!

Pronti per la nuova stagione sportiva videoludica? Attualmente su Eneba potete acquistare diversi titoli sportivi, tra cui il nuovissimo FIFA 21, a prezzi davvero vantaggiosi.

Partiamo proprio da FIFA 21, che potrete portarvi a casa a soli 47,55€, con uno sconto del 21% sull’usuale prezzo di listino. Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caratteristiche che aumentano il livello del gioco e vi permetteranno di condividere vittorie entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team. Come si consueto, il titolo offre un gameplay realistico che premia la vostra fantasia, permettendovi di godere di un’esperienza calcistica senza precedenti.

Gli amanti del calcio che desiderano vestire i panni di un allenatore di una squadra potrebbero essere interessati anche a Football Manager 2021, acquistabile a soli 30,58€. Il titolo vi farà assumere il ruolo del manager responsabile di una squadra di calcio e dello staff che la circonda. Pubblicato da Sega, Football Manager 2021 offrirà diverse novità e gli aggiornamenti al gameplay consentiranno di ottenere un livello di realismo senza precedenti, rendendo l’esperienza ancora più profonda e coinvolgente.

Se invece preferite il mondo del basket, NBA 2K21 è quello che fa voi! Acquistabile a soli 42,29€, il titolo offre un’intelligenza artificiale migliorata che fornisce ai giocatori un gameplay stimolante, in modo che ogni vittoria sarà davvero gratificante. Il titolo introduce una varietà di opzioni che soddisfano le varie esigenze dei giocatori a seconda del loro stile e preferenze, offrendo una grande libertà di scelta. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione, NBA 2K21, oltre alla My Career, offre anche una serie di altre modalità. Ad accoglierci abbiamo i classici match rapidi, le sfide online e il Match of the Day. Con la prima soluzione potremo affrontare la CPU, secondo diversi livelli di sfida, con le squadre che meglio si addicono al nostro gioco. Nel match del giorno, invece, potremo simulare una partita come se stessimo realmente giocando in NBA: saranno quindi simulati infortuni o squalifiche del momento.

Sconti relativi a FIFA 21 e altri giochi sportivi su Eneba