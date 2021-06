FIFA 21 e altri giochi Electronic Arts con sconti sino al 67% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, lunedì 14 giugno 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Electronic Arts, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Command & Conquer Remastered Collection, che attualmente potete portarvi a casa al prezzo di soli 9,99€, rispetto ai 19,99€ di listino, con uno sconto del 50%.

Command & Conquer Remastered Collection comprende Command & Conquer e Red Alert, entrambi rimasterizzati in 4K da ex membri di Westwood Studios, ora a PetroGlyph Games. Oltre alle versioni base, nella raccolta sono comprese tre espansioni, modalità multiplayer rinnovate, un’interfaccia utente più moderna, editor delle mappe, una galleria bonus con filmati e oltre sette ore di musiche rimasterizzate da Frank Klepacki.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Command & Conquer Remastered Collection colpisce nel segno per il suo effetto nostalgia e fa riaffiorare i ricordi migliori di chi è cresciuto nell’epoca d’oro degli strategici in tempo reale. Questa edizione rimasterizzata è una collezione coi fiocchi, impreziosita da materiali di contorno come i dietro le quinte e una OST da riprodurre in loop grazie al lettore musicale integrato».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi Electronic Arts tra gli sconti di oggi di Amazon.

