Festeggiate il Capodanno Cinese con gli Xiaomi Days di MediaWorld!

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che Mediaworld ha lanciato la promozione “Xiaomi Days“, che comprende tante incredibili occasioni che riguardano vari articoli realizzati dal noto produttore cinese, che vanno dagli smartphone alle smart band, accessori, monitor e TV. L’iniziativa sarà valida fino a domani, 12 febbraio, ed è perfetta per comprare qualche regalo in previsione di San Valentino.

Tra i vari prodotti che fanno parte della promozione, vi segnaliamo la XIAOMI Mi LED TV 4S 43″, che potete portarvi a casa a soli 349€, rispetto ai 399€ di listino. Equipaggiata con un pannello da 43″ in grado di riprodurre oltre l’85% dello spazio cromatico NTSC, fornendo un’alta qualità di visione. Grazie al chip MEMC integrato, la smart TV XIAOMI MI LED TV 4S offre immagini sempre fluide e reattive, a tutto vantaggio di chi userà il dispositivo soprattutto per il gaming. Ad esso, si associa il supporto alla tecnologia HDR10+, garantendo una riproduzione ottimale dei dettagli anche nelle zone più buie. Se avete bisogno di una smart TV di dimensioni inferiori, inoltre, trovate la XIAOMI Mi LED TV 4A 32″, dotata di un pannello da 32″ a risoluzione 1366×768 pixel, ma che offre tutto il necessario per godersi al meglio i propri contenuti multimediali.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nella promozione Xiaomi Days trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

