Festa della donna Amazon, ecco i prodotti di imprese a guida femminile

Oggi, lunedì 8 marzo si celebra la Festa della Donna 2021 e, per l’occasione, il noto portale e-commerce Amazon ha deciso di dare risalto ai prodotti provenienti da imprese a guida femminile, aprendo una sezione apposita del sito dove veniamo a conoscenza delle storie delle imprenditrici ed autrici che hanno avuto successo grazie alla propria determinazione ed impegno.

Ad esempio, Ada di Fiore, nata nel 1989 in un piccolo paese abruzzese, gestisce “Rebecca Mobili” che si occupa della produzione e vendita di complementi d’arredo online e che è cresciuta molto negli ultimi sei anni. Oppure Rossella Perri, che ha portato l’eccellenza del cibo italiano, in particolare emiliano, sui tavoli e sulle strade di tutto il mondo grazie a “Emilia Food Love“.

Tra i numerosi prodotti in vendita, piuttosto elegante e molto carino è l’orologio decorativo di Rebecca Mobili in stile chabby, con colori tenui e la finitura decapè. Le sue dimensioni vi permetteranno di utilizzarlo anche in cucine di piccole dimensioni o come orologio da ingresso. Oppure, per riporre i vostri libri, potreste prendere in considerazione lo scaffale libreria in stile scandinavo di Rebecca Mobili, che può essere usato come libreria da soggiorno o scaffale per camera o studio ed è perfetto anche come libreria ufficio moderno.

Per la salute della vostra pelle, inoltre, vi consigliamo la crema professionale alla bava di lumaca di Doryline, ottima contro acne, cicatrici, pelle secca e macchie sulla pelle. Al suo interno contiene principi attivi molto importanti come allantoina, elastina, collagene, vitamina A, C ed E, proteine naturali, acido glicolico e mucopolisaccaridi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione di prodotti provenienti da imprese a guida femminile acquistabili su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

