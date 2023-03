Far Cry 5, l’upgrade gratis next-gen potrebbe essere in arrivo: Ubisoft lancia l’indizio

Dopo aver completato i lavori sul sesto capitolo della serie, Ubisoft potrebbe avere in mente una versione next-gen di Far Cry 5, giusto in tempo per celebrare il quinto anniversario dell’open world.

Ricordiamo infatti che il quinto episodio della celebre saga (che trovate su Amazon) venne rilasciato ufficialmente il 27 marzo del 2018: tra meno di due settimana avrà dunque compiuto il suo quinto compleanno, che il publisher vuole festeggiare alla grande.

Dopo aver già fatto tornare il villain Joseph Seed in un DLC dedicato di Far Cry 6 — che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione — i giocatori PS5 e Xbox Series X|S potrebbero essere pronti a tornare a Hope County con un nuovo upgrade gratuito.

Come segnalato da ComicBook, Ubisoft ha infatti lanciato un indizio molto importante, sottolineando che tra i nuovi annunci delle prossime settimane ci sarà «una feature altamente richiesta per le console next-gen».

I festeggiamenti si svolgeranno nel corso delle prossime tre settimane, in cui Ubisoft annuncerà novità in arrivo per il quinto capitolo e la già citata nuova feature, che con molta probabilità potrebbe essere proprio l’upgrade gratuito per ottimizzare il titolo su PS5 e Xbox Series X|S.

Let's celebrate the 5th anniversary of #FarCry5! Over the next three weeks, celebrate the 5th Anniversary with us. Stay tuned for what's to come, including a highly requested feature for next-gen consoles. #FarCry5Anniversary pic.twitter.com/l6LFL0nfKb — Far Cry 6 (@FarCrygame) March 15, 2023

Un upgrade nativo consentirebbe infatti di sbloccare i 60FPS e ottimizzare maggiormente il titolo sulle piattaforme di ultima generazione, permettendo così di apprezzare maggiormente il gameplay esplosivo del quinto capitolo.

Tecnicamente parlando, sulle console Xbox è già possibile accedere a questa feature tramite l’utilizzo di FPS Boost, ma questa tecnica spesso sacrifica la risoluzione del gioco: con un upgrade realizzato dalla stessa Ubisoft sarebbe invece possibile non dover rinunciare ad alcuna feature grafica dell’esperienza.

Un rilancio di Far Cry 5 potrebbe dunque essere molto vicino: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare conferme o ulteriori novità degne di nota nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il sesto capitolo della serie, vi ricordiamo che alla fine dello scorso anno è stato rilasciato l’ultimo DLC, che vi abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra recensione dedicata.

Stando alle ultime indiscrezioni, Ubisoft avrebbe inoltre attualmente in cantiere ben due giochi della serie: un vero settimo capitolo e uno spin-off multiplayer.