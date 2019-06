Fantasy Strike: Un nuovo trailer svela la data d’uscita

Lo sviluppatore Sirlin Games ha annunciato che Fantasy Strike sarà lanciato per Sony Playstation 4, Nintendo Switch, Windows PC, macOS e Linus il prossimo 25 luglio al prezzo di 32,99 euro.

Il gioco supporterà cinque lingue al suo debutto sul mercato (inglese, francese, spagnolo, norvegese e giapponese).

Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Ecco una breve descrizione del titolo:

Diventa un’arciera dalle frecce ardenti, una raggiante pittrice, un maestro di arti marziali che può trasformarsi in un drago, e molto altro ancora! Il Fantasy si fonde alle arti marziali in questo mondo entusiasmante.

Se non sei esperto di picchiaduro

Il gioco è progettato per funzionare con una semplice tastiera, senza la necessità di un controller apposito. Abbiamo ottimizzato il gioco per fartene raggiungere la parte più divertente, compiere le scelte, il prima possibile. Tutte le mosse richiedono un solo tasto, le combo sono semplici e l’elenco delle mosse conciso. Abbiamo semplificato all’estremo per poterci concentrare sul cuore del genere in modo da poterti mostrare cosa rende fantastici i picchiaduro.

Se sei un Veterano

Questo gioco è stato ideato da un ex-sviluppatore di Street Fighter, nonchè hardcore player, per essere giocato a livello competitivo. Mixup, rushdown, zoning, e grappler, che all’inizio ti sembranno troppo forti.Il gioo contiene tutto questo. E puoi giocarci praticamente con chiunque nella community dei picchiaduro, non importa quale picchiaduro giochi, perchè chiunque può imparare le basi di Fantasy Strike in pochi minuti e iniziare a giocare come un esperto. In più puoi usare un joystick, gamepad, un controller di Guitar Hero, o qualsiasi altra cosa tu voglia.