Fallout 76, Bethesda incoraggia il turismo in West Virgina

La serie di Fallout ha sempre portato i giocatori in una varietà di luoghi diversi presenti negli Stati Uniti e Fallout 76 non sembra fare eccezione, grazie alle colline di una West Virginia post-apocalittica.

Ora, è proprio lo stato del “vero” West Virginia a voler collaborare con Bethesda per promuovere il territorio, tanto che l’ufficio del turismo rilascerà nelle prossime settimane nuove informazioni su eventi promozionali e tour incentrati proprio sugli “avvistamenti del Vault Boy”.

Anche il governatore della West Virginia, Jim Justice, ha commentato questa partnership:

È finalmente il momento in cui il resto del mondo veda che gemma è il West Virginia. Per anni ho detto che non ci manca nulla: bei paesaggi, le migliori persone che potreste incontrare e molto altro ancora. E ora, possiamo condividere un pezzo di questo con gente diatutto il mondo attraverso la lente unica di questo videogioco.

Fallout 76 uscirà il prossimo 14 novembre 2018 per PS4, Xbox One e PC. Se non lo avete fatto, recuperate anche la nostra anteprima del gioco.

Fonte: DualShockers