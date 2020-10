Fallout 76: Alba d’Acciaio (che sarà gratis) si presenta con un trailer

Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato che Fallout 76, ultimo capitolo della serie post-apocalittica di Bethesda, è giocabile gratuitamente dal 21 ottobre e fino al prossimo lunedì 26 dello stesso mese. Insomma, più di un weekend per poter provare con mano il titolo (molto discusso ai tempi della sua uscita originale).

A quanto pare, però, le novità non sono finite qui: poco fa è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Alba d’Acciaio, primo capitolo della missione della cosiddetta Confraternita d’Acciaio, il quale sarà scaricabile gratis per chi possiede già Fallout 76.

Trovate il video poco sotto, nel consueto player dedicato:

Ricordiamo che al momento il gioco include l’avventura di base, oltre all’espansione Wastelanders e Nuclear Winter, le quali hanno migliorato – e non poco – la qualità generale del titolo Bethesda.

La descrizione ufficiale di Alba d’Acciaio recita:

Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora o intralcia le altre fazioni per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Unisciti alla missione di ricostruzione della società e di recupero di utile tecnologia… ma solo tu deciderai come usarla. In arrivo a dicembre 2020.