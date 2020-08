Fall Guys non si ferma, raggiunto un importante risultato su PS4

Un paio di giorni fa vi avevamo riportato che Fall Guys Ultimate Knockout aveva già venduto oltre due milioni di copie per Windows PC su Steam dal lancio, avvenuto lo scorso 4 agosto. Il titolo, tuttavia, è disponibile anche per Sony Playstation 4, piattaforma per la quale è scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Playstation Plus. Sicuramente grazie anche a questa iniziativa, stando a Gamstat, sito che registra i dati dei giocatori tramite lo sblocco dei trofei PS4, Fall Guys è stato giocato da oltre otto milioni di persone.

Ovviamente questo non indica le copie vendute, visto che, come detto in precedenza, attualmente il gioco viene offerto in forma gratuita agli abbonati PS Plus, ma in ogni caso ci fornisce almeno un indizio sulla popolarità del prodotto anche presso l’utenza Sony.

Nella nostra recensione, dove abbiamo premiato il titolo con un ottimo 8,7, abbiamo affermato che «il gioco riesce a mescolare sapientemente party game e battle royale, creando un mix goliardico e festoso che ricorda da vicino programmi come Takeshi’s Castle. Immediato, divertente ma anche incredibilmente complesso, Fall Guys ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno, come successo a suo tempo a Rocket League.»