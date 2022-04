F1 2022 è ufficiale e ha già una data di lancio: il video e le immagini

Il nuovo campionato di Formula 1 ha da poco preso il via e anche i videogiochi non potevano rimanere indietro: è stato annunciato oggi F1 2022, il nuovo titolo con licenza ufficiale FIA firmato da Electronic Arts e dagli esperti dei racing game di casa Codemasters.

L’erede di F1 2021 (ancora su Amazon a prezzo ridotto), ci anticipa il comunicato che accompagna l’annuncio, vi permetterà di affrontare il calendario 2022 della F1, introducendo anche il Gran Premio di Miami come novità assoluta. Inoltre, saranno anche introdotte le gare F1 Sprint.

Oltretutto, gli amanti dei motori avranno anche a disposizione la modalità F1 Life, da immaginare come un hub personalizzabile dove potrete sfoggiare la vostra collezione di automobili, indumenti e accessori che vi siete guadagnati con i vostri trionfi nelle gare virtuali.

«Non vediamo l’ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova era della Formula 1®» sono state le parole di Lee Mather, senior creative director di Codemaster per il brand F1. «Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l’esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1® Life e opzioni di gioco ampliate, non c’è mai stato un momento migliore per i giocatori di prendere il loro posto e vivere la vita di un pilota di F1®»

Un dettaglio svelato fin dal momento di questo annuncio è che F1 2022 vuole far innamorare sia i veterani che i neofiti. Per i primi, che cercano un’esperienza immersiva a tutti costi, sarà disponibile la nuova opzione Immersive, che permetterà di affrontare delle sfide particolarmente rischiose, leggiamo, ma che vi premieranno con succose ricompense. Inoltre, su PC il gioco sarà anche giocabile in VR con Oculus Rift o con HTC Vive.

Preparatevi a tornare nell'abitacolo della Ferrari

Per chi cerca qualcosa di meno simulativo, il comunicato ci anticipa che ci sarà la nuova IA Adaptive, capace di adattare l’intelligenza artificiale degli altri piloti virtuali alle necessità del videogiocatore – in modo che la sfida non diventi mai frustrante. Ci saranno anche tante opzioni per l’accessibilità, a partire dai menù che consentiranno di arrivare alla gara senza doversi ingegnare troppo con la messa a punto del veicolo, a meno che non lo si voglia.

Tra gli altri dettagli che Codemasters ed EA ci hanno già svelato troviamo anche il ritorno di La mia squadra e gli aggiornamenti ai circuiti di Australia, Spagna e Abu Dhabi, per fare in modo che corrispondano perfettamente a quelli reali. Torna anche la modalità Carriera, che si affianca alla possibilità di giocare in multiplayer sia locale che online.

L’uscita di F1 2022 è attesa per l’1 luglio prossimo.